صالح يؤكد موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية

السومرية نيوز – بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، موقف العراق الثابت شعباً وحكومة تجاه القضية الفلسطينية.



وقال بيان لرئاسة الجمهورية ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم خلاله التهاني والتبريكات إلى الرئيس صالح بمناسبة عيد الأضحى المبارك"، متمنيا للشعب العراقي أن يرفل بالأمن والاستقرار والازدهار، فيما قدم الرئيس برهم صالح أزكى التهاني والتبريكات إلى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، حيث أعرب الرئيس محمود عباس للرئيس صالح عن شكره وتقديره لمواقف العراق الثابتة إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وبحسب البيان، وأكّد صالح، موقف العراق الثابت شعباً وحكومة تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، مشيراً إلى ضرورة العمل المشترك والفاعل من أجل إنهاء المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني".