الضاري يلتقي السفير البريطاني ويبحث معه جملة قضايا

وقال الضاري بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز، ان "تكرار الازمات بعد كل عملية انتخابية تستوجب عقد حوار وطني شامل يتولى إعادة صياغة العملية السياسية وتعديل الدستور".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد حضور النائب خالد سلطان هاشم وعضو المشروع الوطني العراقي فوزي الزوبعي".وشدد الضاري وفق البيان، على "أهمية إكمال ملف إعمار المناطق المدمرة وإعادة النازحين لمناطقهم".