Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بعد موجة احتجاجات.. الرئيس السريلانكي يغادر البلاد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مكتب علاوي يصدر توضيحاً بشأن حديثه لـ السومرية عن "التطبيع"

سياسة

2022-07-12 | 17:11
مكتب علاوي يصدر توضيحاً بشأن حديثه لـ السومرية عن "التطبيع"
4,437 مشاهدة

اصدر مكتب رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، توضيحاً بشأن حديث الأخير عن التطبيع مع "اسرائيل".

وقال المكتب في بيان، "تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مزيفاً وحديثٍ مجزء لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي تدعي فيه ان علاوي يدعو الى التطبيع".

وأضاف المكتب أن "الحديث مقتطع ومجزء من لقاء الدكتور اياد علاوي على قناة السومرية الذي تم عرضه الاسبوع الماضي وبالامكان متابعة اللقاء كاملاً ومعرفة ما جاء في حديث الدكتور علاوي"، مشيراً الى أن "زعيم ائتلاف الوطنية كان وما يزال وسيبقى مناصراً لقضية العرب الاولى فلسطين وله علاقات اخوية متينة مع القيادات الفلسطينية منذ ستينات القرن الماضي والى يومنا هذا وما اكده خلال اللقاء هو ان الحل الوحيد يكمن بحل الدولتين وان تكون القدس عاصمةً لفلسطين وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل لأخواننا من ابناء الشعب الفلسطيني".

واعتبر المكتب أن "مثل هذه الهجمات من قبل ضعاف النفوس ما هي الا محاولة للنيل من الرموز الوطنية"، مشيراً الى أن "الدكتور علاوي سيبقى على نهجه الوطني ثابتاً على مبادئه واقفاً مع ابناء شعبنا العراقي الكريم وداعياً لتحقيق الامن والسلام في بلداننا العربية ودول المنطقة والعالم".
 
وكان إياد علاوي وصف، قبل أيام، في حديث لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، الساحة السياسية بـ"الممزقة"، وفيما أكد وجود فشل ذريع في الوضع الوطني والسياسي، أشار الى أنه لا أمل بتشكيل الحكومة، كما لفت الى أن "التطبيع" مع اسرائيل بحاجة الى تقنين.
 
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
18:02 | 2022-07-12 18:02
17:19 | 2022-07-12 17:19
17:11 | 2022-07-12 17:11
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.