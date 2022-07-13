المالكي يرد على تسجيل صوتي نُسب له وتحدث فيه عن الصدر

وذكر المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا صوتيا مفبركا يتميز بتقليد مقبول لصوت نوري المالكي يتحدث فيه عن جملة من القضايا السياسية".وأضاف البيان: "نؤكد ان ما جاء في التسجيل الصوتي المنشور لايعود لنوري المالكي ، وما نشر هو تسجيل تم توليفه عبر تقنيات الصوت الحديثة مستخدمين تقنية Deep Fake، التي أصبحت متوفرة بسهولة، لتقليد صوت شخص ما بدرجة من الدقة يمكن أن تخدع الجمهور بواسطة الأجهزة الذكية المتوفرة في الأسواق".وأشار إلى أن "تداول وبث هذا التسجيل ياتي في وقت ومنعطف حساس جدا تمرّ فيه العملية السياسية والواقع العراقي ويعطي مؤشرا على ان الاعداد له كان اعدادا مسبقا".وأكمل: "ندعو وسائل الاعلام للحذر من الوقوع في كمائن الاخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة ، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".\