المالكي يرد على تسجيل صوتي نُسب له وتحدث فيه عن الصدر

السومرية نيوز- بغداد
أصدر مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، بياناً ردَّ فيه على تسجيل صوتي نُسب للمالكي، وتحدث فيه عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وذكر المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا صوتيا مفبركا يتميز بتقليد مقبول لصوت نوري المالكي يتحدث فيه عن جملة من القضايا السياسية".
وأضاف البيان: "نؤكد ان ما جاء في التسجيل الصوتي المنشور لايعود لنوري المالكي ، وما نشر هو تسجيل تم توليفه عبر تقنيات الصوت الحديثة مستخدمين تقنية Deep Fake، التي أصبحت متوفرة بسهولة، لتقليد صوت شخص ما بدرجة من الدقة يمكن أن تخدع الجمهور بواسطة الأجهزة الذكية المتوفرة في الأسواق".
وأشار إلى أن "تداول وبث هذا التسجيل ياتي في وقت ومنعطف حساس جدا تمرّ فيه العملية السياسية والواقع العراقي ويعطي مؤشرا على ان الاعداد له كان اعدادا مسبقا".
وأكمل: "ندعو وسائل الاعلام للحذر من الوقوع في كمائن الاخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة ، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".\
ونُشر في وقت سابق على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً صوتياً نُسب للمالكي، وتحدث فيه عن الصدر والتيار الصدري، وما حدث في محافظة ميسان من اغتيالات قبل أشهر.
بدوره، حذر المالكي في بيان ثان، من عمليات التزوير والتزييف واستخدام اجهزة التقنية الحديثة في نسب تصريحات له ولغيره.
وقال المالكي "بمناسبة ما نشر في مواقع التواصل من كلام بذيئ منسوب لي فيه اساءة لسماحة السيد مقتدى الصدر وانا اعلن النفي والتكذيب وابقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبه مع السيد وجهازه المحترمين وارجو ان لا يصدقوا ماينشر لان مايصلني من مثل هذا الفديو كثير لكني اهمله لاني اعرف انها فتنة يبعثونها لتمزيق الصفوف واثارة الاضطرابات".