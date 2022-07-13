بارزاني: بغداد لم ترسل مستحقات إقليم كردستان

وذكر بارزاني، في كلمة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة، أن "الحكومة الاتحادية لم ترسل من المبلغ المخصص لإكمال تمويل الرواتب وقدره 200 مليار دينار، إلّا لأشهر قليلة، كما كان هناك سعي حثيث خارجياً وداخلياً لإعاقة عمل حكومة كردستان، إلا أن الأخيرة تمكنت من تجاوز هذه الأزمات إلى حد كبير، من خلال خططها وبرنامجها الحكومي وإصلاحاتها".وأضاف، "في إطار سياستنا الهادفة لحل المشاكل العالقة والحفاظ على حقوقنا ومستحقاتنا الدستورية، بذلنا قصارى جهدنا من أجل حل المشاكل مع الحكومة المركزية، ولطالما أجرى وفد حكومة الإقليم زيارات إلى بغداد سعياً للحوار والتوصل إلى حل بموجب الدستور، ولا تزال جهودنا مستمرة".