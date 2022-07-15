الكاظمي يتوجّه إلى السعودية للمشاركة في قمة جدة

وقال مكتبه في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الكاظمي "غادر مساء اليوم الجمعة، العاصمة بغداد متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في قمة جدة التي ستنطلق أعمالها يوم غد السبت".وكان العراق قد تلقّى دعوة رسمية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للمشاركة في القمة التي ستبحث في قضايا التحديات والأزمات التي تواجه دول المنطقة والعالم، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.وستناقش القمة، وفق بيان مكتب الكاظمي "قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شعوب المنطقة جمعاء".