الحلبوسي يدعو القوى السياسية إلى حسم الحوارات

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الجمعة، القوى السياسية إلى تحمل المسؤولية وحسم الحوارات.

وقال الحلبوسي في بيان، إنه "مع انتهاء العطلة التشريعية للفصل الأول لمجلس النواب وعطلة عيد الأضحى المبارك وبدء الفصل التشريعي الجديد، أدعو الإخوة والأخوات رؤساء القوى السياسية والكتل النيابية إلى تحمُّل المسؤولية وحسم الحوارات؛ للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف "ليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة، عملاً بأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس في تحديد موعد جلسة الانتخاب، وإكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة المرتقبة".