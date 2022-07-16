تفاصيل اجتماع الكاظمي ومحمد بن زايد في السعودية

السومرية نيوز – بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الملفات الثنائية بين البلدين.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش قمة جدّة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية".

واضاف البيان، ان "اللقاء وبحث جملة من الملفات الثنائية على رأسها التعاون في مجالات الاقتصاد، والطاقة، وسبل توطيدها وإدامتها، وتطويرها بما يعزّز مصالح شعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والصعد".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعاً خاصاً مع الرئيس الامريكي جو بادين في مدينة جدة السعودية.

ويوم أمس، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ايضا، اجتماعا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المملكة العربية السعودية لحضور قمة جدة.

وضم الوفد العراقي برئاسة الكاظمي كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير المالية علي علاوي ووزير النفط احسان عبد الجبار ووزير التجارة علاء الجبوري ووزير الكهرباء عادل كريم.