الكاظمي يبحث مع السيسي جملة من الملفات المشتركة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " رئيس الوزراء التقى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش قمة جدّة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية".واضاف ان "اللقاء بحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين جمهوريتي العراق ومصر، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية، والعمل لتعزيز الأمن الغذائي المشترك".واشار المكتب الى ان "الكاظمي أكد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية توسيع مجالات التعاون بينهما وتطويرها، بما يصبّ في مصالح الشعبين الشقيقين، ويصب في جهود تحقيق الاستقرار، والازدهار لشعوب المنطقة جميعاً".