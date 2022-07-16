رئاسة مجلس النواب تدعو رؤساء الكتل السياسية لعقد اجتماع

دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماعٍ في يوم الاثنين المقبل.

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انها "تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماعٍ في يوم الاثنين الموافق ١٨ تموز، في الساعة 11 صباحاً".