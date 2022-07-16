الحكيم: الاطار التنسيقي جاد بسرعة ترشيح رئيس الحكومة

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، أن الاطار التنسيقي جاد بسرعة ترشيح رئيس الحكومة القادمة.

وقال الحكيم في كلمة له، إن "فتوى الجهاد الكفائي قلبت موازين المعركة ضد داعش وحظيت بدعم كل ابناء الشعب".

وأضاف "ننعم بالامان بفضل دماء ابناء الحشد وعلينا تدوين مأثرهم وتضحياتهم وقصصهم"، مشيراً الى أن "مؤسسة الحشد ضرورة اساسية في المنظومة الدفاعية الوطنية".

ودعا الحكيم القيادات الكردية الى "الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية او آلية الترشيح ليحسم من اول جلسة"، مؤكداً أن "الاطار التنسيقي جاد بسرعة ترشيح رئيس الحكومة القادمة".