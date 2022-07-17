محامية تطالب بفتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي

ووفق وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، طالبت باقر، المدعي العام في محكمة الكرخ بـ (طلب اخبار) لمعرفة حقيقة التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوي المالكي التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الصحفي علي فاضل".وقالت المحامية، إن المقاطع المسربة "احتوت جميعها على مضمون خطير يمس الأمن الوطني للبلاد، ودعوة إلى إشعال الحرب الأهلية بين أبناء الشعب، ولهذا نطالب بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الحقيقة وبيانها للرأي العام".وفي وقت سابق، انتشرت مقاطع صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ناشروها، إنها تعود للمالكي، إلا أن الأخير نفى صلته بها، وقال عنها إنها "مزورة".