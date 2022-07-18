العراق وإيران يبحثان الحوار الإيراني السعودي وقمة جدة

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسين وعبداللهيان أجريا اتصالا هاتفيا، تبادلا خلاله الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليميَّة والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك".وتطرق حسين، وفق البيان، إلى "مُشارَكة العراق في قمة جدة التي عقدت يوم السبت الماضيّ في المملكة العربيَّة السعوديَّة، مُؤكَّداً أنَّ الحكومة العراقيَّة أجرت حوارات ومُشاورات لازمة في قمة جدة بشأن التعاون الإقليميّ، مُشيراً إلى أنَّ العراق يواصل جُهُوده لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".من جهته، شكر وزير الخارجيَّة الإيرانيّ، أمير عبد اللهيان، العراق على جُهُوده ودوره البنّاء في إطلاق ومُتابعة الحوارات الإقليميَّة في سياق تعزيز الاستقرار والأمن والتنميَّة بالمنطقة، مُعلناً استعداد إيران لمُواصلة تبادل الأفكار بشأن الملفات الثنائيَّة والإقليميَّة ذات الاهتمام المُشترَك.