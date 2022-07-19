الكشف عن حقيقة تلقي العامري دعماً من الصدر لرئاسة الحكومة

وقال العراقي في منشور على فيسبوك تابعتها السومرية نيوز، أن "الأخبار التي تتحدث عن دعم الصدر للعامري لغرض تولي الأخير رئاسة الحكومة، عارية عن الصحة".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام خبرا مفاده، تلقي العامري دعماً من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لتوليه رئاسة الحكومة، قبل ان ينفي المقرب من الصدر صالح محمد العراقي تلك الانباء ويؤكد أنها عارية عن الصحة".