بارزاني وسفير فرنسا يبحثان مساعي اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن بارزاني استقبل شوفاليه وبحثا "آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومساعي اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية القادمة، بالإضافة إلى علاقات أربيل – بغداد، ومواجهة المخاطر التي يمثلها داعش وخاصة في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية، فضلاً عن التطورات في منطقة سنجار، والوضع في إقليم كردستان والانتخابات البرلمانية المقبلة".وأكد السفير الفرنسي "اهتمام بلده بتنمية العلاقات مع العراق والإقليم، مشيرا إلى ضرورة وأهمية أمن واستقرار العراق في حفظ استقرار المنطقة ككل".من جهته، جدد بارزاني التأكيد على أن "حل مشاكل أربيل – بغداد يمثل المفتاح لأمن واستقرار العراق، ورأى من الضروري أن تكون هناك آلية للحوار وحل المشاكل العالقة بين الطرفين".واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، بمساندة من قوات التحالف الدولي، في التصدي لتهديدات وخطر داعش، وبصورة خاصة في مناطق المادة 140 من الدستور".ولفت البيان إلى أن الاجتماع بحث أيضاً "الأوضاع في المنطقة بصورة عامة، والجهود الرامية لتثبيت سوق الطاقة العالمي ومكانة وأهمية الشرق الأوسط في هذا السياق، وعلاقات إقليم كردستان مع دول المنطقة إلى جانب مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك".