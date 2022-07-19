الفتلاوي تشارك في افتتاح مجموعة العمل البرلمانية

وقال مكتب الفتلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخيرة "شاركت في افتتاح مقر مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا المنبثقة عن البرلمان العربي في المملكة الأردنية، بحضور عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والمحامي عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني".ويناقش المكتب الدائم للمجموعة بنود الإطار العام لاستراتيجية عمل المجموعة، المتضمن إنشاء شبكة برلمانية عربية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وبناء شراكات مؤسسية مع المجموعات المختصة بالعلوم والتكنولوجيا في الاتحاد البرلماني الدولي، وتوحيد الصوت العربي في اجتماعاتها، مع زيادة ممثلي البرلمانات العربية فيها، وتعزيز الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا ودراسات المستقبل في جميع المجالات، فضلاً عن التوعية بأهمية العلوم والتكنولوجيا وأثرها الإيجابي على المجتمع.