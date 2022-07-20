الضاري: الاستباحة اليومية للدم العراقي يجب أن تتوقف

وقال الضاري في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "الاستباحة اليومية للدم العراقي والانتهاكات المتكررة للسيادة، تستوجب تحركا عاجلا لوقف القصف على إقليم كردستان ومحافظة نينوى".وجدد الضاري الدعوة "لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء تواجد كل التدخلات الاجنبية في #العراق ونؤكد ضرورة قيام الحكومة بواجباتها لحماية العراقيين من أي اعتداء داخلي أم خارجي".وقبل قليل، شنت القوات التركية قصفاً مدفعياً استهدف مصيف برخ في محافظة دهوك ما أوقع 7 قتلى و 24 جريحاً.