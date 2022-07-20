الكاظمي يرسل وفداً إلى منطقة القصف في دهوك

وقال مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أوفد وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، والسكرتير الشخصي محمد البياتي، وقائد القوات البرية قاسم المحمدي، إلى مكان القصف الذي تعرضت له محافظة دهوك اليوم".وكان مصدر أمني، قد أفاد للسومرية نيوز، في وقت سابق من اليوم، بإن مصيف برخ بقضاء زاخو في محافظة دهوك تعرض لقصف مدفعي تركي ادى الى مقتل 7 اشخاص واصابة 27 اخرين.