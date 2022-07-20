الحلبوسي: لا ينبغي أن يكون العراق ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات الإقليمية

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، "‏لا ينبغي أن يكون العراق ساحةً مفتوحةً لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية، ويدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل".ودعا، الحكومة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، واعتماد كلِّ السبل؛ لحفظ البلاد، وحماية أبناء الشعب".وتأتي هذه التغريدة عقب قصف تركي استهدف مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.