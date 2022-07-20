طلب برلماني إلى الحكومة بالتدخل الفوري بعد القصف التركي

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد وبأشد العبارات القصف العنيف بالمدفعية للجيش التركي على منتجع باراخ السياحي في ناحية دركاري التابع لمدينة زاخو، الذي أدى إلى إستشهاد عدد من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال وسقوط عدد آخر للجرحى من العوائل لمختلف محافظات العراق الذين تواجدوا من أجل السياحة وقضاء الأوقات في أقليم كوردستان".واضاف ان "نائب رئيس المجلس إستنكر هذه الجريمة البشعة وإستهداف المواطنين دون أي مبرر، وطالب الحكومة الإتحادية بالتدخل الفوري وإستخدام كافة الوسائل القانونية والدولية للرد ووضع حد لتلك الجرائم والإنتهاكات ضد الإنسانية والتجاوز المستمر والمستفز على السيادة الوطنية وخرق الإتفاقيات والمواثيق الدولية وعدم إحترام حسن الجوار من الجانب التركي".