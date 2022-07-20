الديمقراطي الكردستاني عن القصف التركي: الحكومة مقصرة.. دعوة للكتل السياسية

وذكرت المتحدث الرسمي باسم الكتلة، ڤيان دخيل، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استمراراً لجرائم قصف القرى والمناطق الآمنة في إقليم كردستان من قبل الجيش التركي التي لطالما تسببت بأزهاق الأرواح البريئة، قام الجيش التركي ظهر اليوم الاربعاء 20 تموز، بقصف مصيف برخ التابع لمدينة زاخو الذي كان يستقبل عددا كبيرا من أهالي إقليم كردستان و المواطنين العراقيين من الوسط والجنوب، مما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح 33 آخرين تم نقلهم الى المشافي وحالة عدد منهم لازالت حرجة".وأضافت "نحن في كتلة الحزب الديمقراطي، إذ ندين وبأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي استرخصت أرواح المدنيين الآمنين، نطالب الحكومة التركية بالكف عن قتل الأبرياء وازهاق أرواح النساء والأطفال واخلاء القرى من ساكنيها بذريعة وجود مسلحي حزب العمال الكوردستاني".وأكدت، أن "الحكومة الاتحادية مقصرة في حفظ أرواح مواطنيها وسيادة اراضيها، بسبب عدم قدرتها على معالجة هذا الملف وعدم الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات التي أبرمتها مع حكومة الأقليم بما فيها اتفاقية سنجار وطرد مسلحي الحزب العمال الكردستاني المصنفين بالارهابيين من قبل العديد من الدول و المنظمات الدولية".ودعت الكتلة، جميع القوى السياسية الوطنية العراقية إلى "تحمل مسؤوليتها ازاء هذه الجرائم وتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات والحفاظ على سيادة البلاد وضمان سلامة الأراضي العراقية من اية تجاوزات ومن اية جهة كانت".