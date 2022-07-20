الخزعلي يحمل الحكومة مسؤولية قصف المنتجع السياحي ويوجه طلباً للبرلمان

وقال الخزعلي في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إنه "مرة اخرى يمتد المخلب التركي لينهش جسد العراق الجريح معتدياً على السياح الآمنين في مصيف برخ السياحي بمدينة زاخو العراقية".وأضاف، أن "أرواح الشهداء الابرياء الذين ارتقوا نهار اليوم ودماء الجرحى ستظل وصمة عار على جبين المعتدين والساكتين على تكرار هذه الاعتداءات السافرة او المتهاونين ازاءها على اقل تقدير".وأتم الخزعلي "اننا اذ نحمل حكومة تصريف الاعمال اليومية وحكومة الاقليم مسؤولية القيام بواجبها والحفاظ على ارواح المدنيين وحماية سيادة العراق من الانتهاكات التركية المتكررة فأننا نطالب مجلس النواب العراقي الموقر القيام بواجباته ازاء منع انتهاك السيادة العراقية وحفظ حرمتها وتحمل المسؤولية التاريخية في ان يكون على قدر شرف حمل اسم العراق العظيم والحفاظ على سيادته وكرامته وامنه وامانه دون الالتفات الى اي مصالح فئوية وجهوية ضيقة وهزيلة".