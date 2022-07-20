دولة عربية تستنكر حادثة مطيبيجة في صلاح الدين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تؤكد وقوفها إلى جانب العراق وتأييدهم في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم ومواجهة الإرهاب".وقدمت الوزارة، "التعازي إلى حكومة وشعب العراق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".وشن تنظيم داعش الإرهابي، الليلة الماضية، هجوماً على نقطة للشرطة الاتحادية في منطقة مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.