العامري عن الاستهداف التركي: لا نكتفي بإدانة الجريمة

وقال العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "ندين بشدة ونستنكر القصف التركي الذي استهدف المدنيين في احد المصايف في مدينة زاخو والذي ادى الى استشهاد واصابة عشرات المدنيين ، وبين الضحايا اطفال تناثرت اشلاؤهم هناك ، ان هذه الفاجعة ما هي الا حلقة في مسلسل العدوان التركي المستمر على العراق ، فقد تمادت تركيا في عدوانها عبر غاراتها الجوية وقصفها المدفعي وعمليات التوغل البري لقواتها في عمق الاراضي العراقية والتي تسفر دائما عن سقوط العشرات من الضحايا المدنيين بشكل شبه يومي".وأضاف، أنه "أمام هذا السلوك العدواني التوسعي لا نكتفي بادانة الجريمة وما سبقها بل يجب ان يكون هناك موقف وطني لحماية البلد وسيادته وارواح شعبه من آلة الدمار التركية".وطالب العامري، الحكومة "باغلاق الحدود مع تركيا فوراً وايقاف عمل الشركات التركية في العراق ، واي تهاون من قبل الحكومة العراقية في اتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع العدوان وحماية الشعب العراقي من هذه الغطرسة سنعتبره تخاذلا وشراكة في العدوان".وأكد، أن "كل من يلوذ بالصمت او يتجاهل هذه الجريمة النكراء او يحاول تبريرها هو شريك للمعتدين القتلة ، ويمارس خيانة لا تغتفر بحق وطنه وشعبه".