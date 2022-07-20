التنسيقي يبدي موقفاً من قصف أنقرة

وقال الإطار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "استمرار القصف التركي للأراضي العراقية وسقوط شهداء وجرحى من أبنائنا يستدعي وقفة جادة من الجميع بوجه هذا العدوان السافر الذي يستهدف الدولة ومواطنيها تحت ذرائع غير مقبولة".وطالب الإطار، الحكومة "بموقف سريع وحازم وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية لإدانة هذا العدوان المتكرر من قبل تركيا".وكان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.