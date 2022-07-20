القانونية البرلمانية تدعو لعقد جلسة طارئة بعد القصف التركي

دعا رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محمد عنوز، الأربعاء، الى عقد جلسة طارئة للبرلمان بعد القصف التركي الأخير، مشدداً على ضرورة اللجوء الى المجتمع الدولي.

وقال عنوز خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "أدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب بشأن القصف التركي الأخير".

وأضاف "هو أمر مستهجن وغير مقبول ولا يكفي الاستنكار"، مشيراً الى "وجود استغراب من الشارع العراقي وهناك توتر".

وتساءل "لماذا هذا التكرار وإزهاق الأرواح يفترض يكون موقف موحد لنا"، مشدداً بالقول "يجب اللجوء الى المجتمع الدولي لأن هناك سلوك عسكري مشين".

يشار الى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.

وقرر العراق، اليوم الأربعاء، رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا.

كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمها الى مجلس الأمن.