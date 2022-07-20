علاوي: عبارات الشجب والادانة والاستنكار لم تعد تناسب انتهاكات السيادة

وقال علاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لم تعد عبارات الشجب والادانة والاستنكار تناسب الانتهاكات التي تطال سيادة العراق وامنه مع تكرار الاعتداءات على كردستان العراق، والتي كان آخرها استهداف مصيف سياحي في زاخو ادى الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين الابرياء".وأضاف، أن "صيانة الدم العراقي تفرض على السلطات اتخاذ موقفٍ وطنيٍ شجاع وحازم يوازي حجم الجرائم التي ترتكب بحق العراق والعراقيين، ويضع حدًا للتدخلات الخارجية التي بلغت مستوىً لا يمكن السكوت معه".وأتم علاوي "فليس اسوأ مما يجري الا الصمت عنه، او اتخاذ موقف خجولٍ منه، وبالمقابل فإننا نرفض ان تكون ارض العراق منطلقاً للاعتداء على دول الجوار".