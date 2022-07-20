الديمقراطي الكردستاني: يجب أن يكون هناك موقف تجاه السفير التركي

أكد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، ضرورة أن يكون هناك موقف حاسم تجاه السفير التركي بعد القصف الأخير.

وقال هيثم المياحي خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، "هناك تعاون وضرورات بين الحكومة الاتحادية وحزب العمال الكردستاني".

وأضاف أن "الدستور يعطي صلاحيات المركز والاتحادية للتصرف كل ما يتعلق بالمنافذ الحدودية وتأسيس قوات"، معتبراً أن "الاستنكار من وزير الخارجية غير كاف ويجب أن يكون هناك موقف حاسم تجاه السفير التركي".

يشار الى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و23 جريحاً.

وقرر العراق، اليوم الأربعاء، رفع شكوى لدى مجلس الأمن ضد تركيا.

كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بحسب التلفزيون الرسمي، بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمها الى مجلس الأمن.