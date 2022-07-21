مطالبات نيابية بطرد السفير التركي وتقييد حجم التبادل التجاري مع أنقرة

وطالب النواب خلال مؤتمر صحفي تنديدًا بالقصف التركي، بـ"طرد السفير التركي وتقييد حجم التبادل التجاري بين البلدين واستدعاء قائم باعمال العراق من تركيا".وشددوا على ضرورة، أن "يكون تدخل اممي"، مستدركين، ان "لم تسطيع الرئاسات الثلاث رد كرامة الشعب العراقي فسيكون لنا رد اخر".وتم جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لعقد جلسة طارئة استثنائية لمناقشة تداعيات القصف الاخير على محافظة دهوك.ويوم أمس، تعرض أحد المصايف في محافظة دهوك إلى قصف جوي، أسفر عن قتل تسعة مدنيين عراقيين، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.