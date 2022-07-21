أولها طرد السفير.. الخارجية النيابية تحدد خيارات العراق للرد على القصف التركي

السومرية نيوز – بغداد



قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي، اليوم الخميس، ان الموقف الحكومي تجاه القصف التركي ضعيف ويجب طرد السفير التركي من العراق.



وذكر السلامي في حديث لـ السومرية نيوز أن "الموقف الحكومي تجاه القصف التركي شمال العراق ضعيف ونأمل ان تكون هناك تحركات قوية وخطوات كبيرة جداً وواضحة بخصوص الملف التركي والقصف ليعلم الجميع ان الدم العراقي غالي".

واضاف ان "طرد السفير التركي واستدعاء بالأعمال العراقية من أنقرة اقل رد تقوم به الحكومة في هذه الفترة، وبعدها بحث تداعيات الاعتداء وهذه الجريمة بحق ابناء الشعب العراقي والتصرفات الرعناء من قبل الجانب التركي".

وبين عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ان "العراق يمتلك الكثير من خيارات الردع لايقاف التدخل والقصف التركي منها التبادل التجاري"، مشيرا الى اننا "لدينا معارضة تركية داخل العراق والشيء المهم ايضاً ان هذه المعارضة في حال اصبحت سبباً بقتل انباء الشعب العراقي ونزيف دماءهم فيجب اتخاذ قرار صارم من قبل الحكومة العراقية".

ويوم أمس، تعرض أحد المصايف في محافظة دهوك إلى قصف جوي، أسفر عن قتل تسعة مدنيين عراقيين، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.