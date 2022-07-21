السفيرة الأمريكية عن القصف التركي: قتل المدنيين غير مقبول

وقال المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الأخير استقبل بمكتبه اليوم، السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي".وأضاف البيان، أن "السفيرة الأمريكية، قدمت التعازي والمواساة بضحايا القصف الذي استهدف مكانا سياحيا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، معربة عن إدانة الولايات المتحدة لهذا الهجوم، مؤكدة أن قتل المدنيين أمر غير مقبول".كما أكدت السفيرة الأمريكية وفق البيان، "استمرار دعم بلادها القوي لسيادة وأمن وازدهار العراق".وشهد اللقاء أيضا، "استعراض آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، فضلا عن بحث ملف مخيم الجدعة، وسبل تمتين أواصر التعاون بين بغداد وواشنطن، على الصعد كافة"، بحسب البيان.ويوم أمس، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف العديد من الضحايا، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.