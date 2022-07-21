الكاظمي يوجه دعوة للقيادة العسكرية بشأن تأهيل الجيش

وقال الكاظمي خلال اجتماع للقيادات الأمنية والكوادر المتقدمة في وزارة الدفاع: ان "الحكومة ومنذ بداية تشكيلها عملت على دعم الجيش العراقي"، مؤكدا على "أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة"، مشيرا الى "التضحيات التي قدّمتها خلال سنوات طويلة في الدفاع عن أرض العراق قد ساهمت في بناء عقيدة وطنية عراقية تنتمي للعراق".ودعا الكاظمي إلى "العمل مع القيادات العسكرية لإعادة تأهيل جميع إمكانيات الجيش العراقي"، موجها "بالتركيز على مفردات التدريب وتلبية احتياجات الوحدات للنهوض بهذه المؤسسة".بين الكاظمي ان "مهمة الجيش أن يكون رادعاً لأي محاولة للمساس بسلامة أرض العراق"، مؤكدا: "ماضون في الدفاع عن بلدنا".