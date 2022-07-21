دولة القانون عن القصف التركي: لن يحدث شيئاً.. الأداء العراقي ضعيف

وقال الشمري في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "اعضاء مجلس النواب وقعوا اليوم على وثيقة لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث تداعيات القصف التركي واستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع"، موضحا ان "النواب وقعوا على الوثيقة دون الرجوع الى الكتل السياسية".واضاف النائب انه "لن يحدث شي لمنع تركيا من تكرار ما حدث في دهوك لان الاداء السياسي العراقي ضعيف"، مؤكدا ان "هناك طرق اخرى للضغط على تركيا لايقاف عمليات القصف المتكررة ومنها ايقاف التبادل التجاري وقطع العلاقات الدبلوماسية".واشار الشمري الى انه "اذا لم يمتلك العراق لارادة سياسية وطنية وجيشا قويا قادرا على حماية العراق فان الانتهاكات ستستمر".ويوم أمس، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف العديد من الضحايا، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.