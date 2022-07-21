خبير امني: دول الجوار لا تريد ان يمتلك العراق لجيش قوي

وقال الكناني في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "ما حدث في الاقليم يثير الكثير من علامات الاستفهام عن المسبب الرئيسي لتكرار هذه العمليات وحول من يستطيع تنفيذ تلك الانتهاكات"، موضحا انه "ربما الاتراك وربما حزب العمال وربما هناك اطراف اخرى تحاول لفت الانتباه هي من نفذت تلك الهجمات" .واضاف ان "القيادات العسكرية التي ارسلها الكاظمي لمكان الحادث لن تفعل شيء وكان المفروض ارسال خبراء في الهندسة العسكرية والادلة الجنائية لمعرفة الجهة الحقيقية التي تقف خلف تلك الهجمات" .واشار الكناني الى ان "قطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا هو رد الفعل الممكن لان القوات العراقية غير مؤهلة للقتال في المناطق الجبلية ولا تضاهي الجيش التركي وليس لدينا دفاع جوي او طيران قادر على مواجهة الهجمات التي يتعرض لها البلد".وبين ان "دول الجوار لا تريد ان يمتلك العراق لجيش قوي قادر على حماية اراضيه".