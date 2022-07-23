الخارجية تعلن استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد"، مؤكداً أن "الوزارة تجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا".وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، إن "وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي".