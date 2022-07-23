الحلبوسي يرد على تصريحات حول عدم إمكانية الرد على تركيا

الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم، لمناقشة الاعتداءات التركية، قال إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية ووكالات الأنباء تحدثت بأمر غير دقيق نقلا عن الجلسة بأن وزير الدفاع العراقي يقول ليس لدينا إمكانيات لمواجهة الاعتداءات التركية".وأضاف، أن "وزير الدفاع والقادة الأمنيين استعرضوا الحدث وتحدثوا عن الاحتياجات التي تخص المؤسسة العسكرية بشكل عام، كما أكدوا أنهم رهن إشارة القرار السياسي، واطلعوا النواب على اسباب الحادث وتفاصيله وايضا عن تعزيز قدرات الجيش".وكانت قد تداولت بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات نسبت لوزيري الدفاع والخارجية بشأن "عدم إمكانية العراقي على الرد على الاعتداء التركي".