السامرائي والمبعوثة الاممية يناقشان تطلعات المناطق المحررة

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السامرائي أكد خلال لقائه جنين بلاسخارت رئيسة البعثة الأممية في العراق، على ان التشريعات الضرورية التي تصب في خدمة المواطن بشكل مباشر ستكون لها الاولوية داخل قبة البرلمان، مشيرًا الى ان "العراقيين عموما وابناء المناطق المحررة يعقدون الامال والطموحات على التحالف وقياداته لغرض اقرار تلك القوانين وغيرها من التشريعات التي تنصف تلك المناطق وترفع الحيف عن ابنائها".واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء البحث في في تطورات المشهد السياسي والجهود المبذولة واهمية تعزيز دور الامم المتحدة في ترسيخ قيم التعايش المشترك وتحقيق السلم المجتمعي ودعم المسار السياسي في العراق وإنجاح جهود تشكيل حكومة قوية ومقتدرة".