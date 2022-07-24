نائب: لا بد من إعادة النظر بحماية الحدود مع تركيا

اعتبر النائب عن الإطار التنسيقي معين الكاظمي، الأحد، ضرورة إعادة النظر بحماية الحدود مع تركيا، مشيراً الى أن الجيش العراقي غير متواجد على طول الحدود.



وقال الكاظمي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "استعراض الحشد الشعبي الأخير هو رد على كل التخرصات وخصوصا بعد حضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وبشأن تداعيات القصف الذي استهدف احد مصايف دهوك، قال الكاظمي إن "الجيش العراقي غير متواجد على طول الحدود مع تركيا وكذلك الحشد"، مشدداً بالقول "لا بد من إعادة النظر بحماية الحدود مع تركيا".

وأضاف أن "القوات التركية تتواجد في 100 نقطة بواقع 4 آلاف جندي"، داعياً الى "حوار جدي وخصوصا هناك علاقات طيبة وزيارات متبادلة".

ويوم الأربعاء (20 تموز 2022)، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف تركي، خلف العديد من الضحايا.

وقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.