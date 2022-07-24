نائب يكشف عن ترشيح "شخصية مستقلة" لمنصب رئيس الوزراء

كشف النائب المستقل عدنان الجابري، الأحد، عن ترشيح "شخصية مستقلة" لمنصب رئيس الوزراء المقبل، فيما أكد وجود تراجع من القوى السياسية التي أيدت مبادرة المستقلين.



وقال الجابري خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "مبادرة المستقلين ما تزال موجودة وما نزال نتمسك بها".

وأضاف "رشحنا شخصية مستقلة الى منصب رئيس الوزراء"، مشدداً بالقول "ننتظر ظهور اسمه ضمن المرشحين للمنصب".

ولفت الجابري الى أن "هناك تراجعاً من القوى التي أيدت المبادرة"، مضيفاً "كمستقلين لم نخسر أي شي في حال لم ندخل بتشكيل الحكومة".

يشار الى أن العراق يعيش أزمة سياسية منذ إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول 2021، جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الكرد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.