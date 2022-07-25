العزم يعلق على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة

وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تابع تحالف العزم القرار الذي اتخذته قوى الإطار التنسيقي باختيار محمد شياع السوداني لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة".واضاف، انه "إذ يعبر تحالف العزم عن دعمه وتأييده لهذا الترشيح فإنه يجد في شخصية السوداني المتزنة والوطنية والنزيهة الخيار الأمثل لهذه المرحلة الصعبة والحساسة من تاريخ الوطن".واشار التحالف الى انه "يجدد التزامه بالخيارات الوطنية التي تراعي ظروف المرحلة وتعمل على تحقيق مطالب الشعب العراقي في الحرية والسيادة والعيش الكريم وتقديم الخدمات ومراعاة الظروف الخاصة التي تمر بها المناطق المحررة وضمان التوازن والشراكة الحقيقية".واختتم : "خالص التمنيات للأخ شياع بالنجاح والموفقية في مهمته القادمة وحفظ الله الوطن والشعب".