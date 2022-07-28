الكاظمي: الحكومة ملتزمة بواجبها في حفظ الأمن

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً جمع القيادات الأمنية للقوات المسلحة".وناقش الاجتماع "مجريات ما حصل أثناء تظاهرات يوم أمس في المنطقة الخضراء، وآلية حماية التظاهر بما يضمن عدم التعرّض للمتظاهرين السلميين".وأكد الكاظمي أن "الحكومة ملتزمة بواجبها في حفظ الأمن، وضمان السلم الاجتماعي، وحماية المؤسسات العامة والخاصة، والبعثات الدبلوماسية".وتابع أن "الأجهزة الأمنية تؤدي دورها وفق القانون؛ لحماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية، ومنع أي محاولة للإخلال بالأمن، والنظام العام".