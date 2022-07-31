النصر: طرحنا سابقاً مبادرة إنقاذية.. لكن لم يتم الاعتناء بها

وذكر الائتلاف في بيان ورد للسومرية نيوز، "نحيط الرأي العام، بأننا طرحنا في 22 حزيران الماضي ومن خلال "تحالف قوى الدولة الوطنية" مبادرة شاملة وإنقاذية للأزمة الراهنة، تقوم في جوهرها على اعتبار المرحلة القادمة انتقالية تنتهي بانتخابات جديدة، وتشكيل معادلة حكم صالحة ووسطية تحظى بموافقة القوى المشاركة وغير المشاركة بالحكم، لضمان تجاوز الأزمة الراهنة، ولكن للأسف لم يتم الإعتناء بها".وتابع البيان، "نجدد اليوم الدعوة إلى الكتل السياسية كافة لتشكيل لجنة مخوّلة من جميع الأطراف للإتفاق على "خارطة طريق" لإنهاء الأزمة الحالية، خدمة للمصالح الوطنية العليا".