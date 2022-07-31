البرلمان العربي يرحب بقرار للحلبوسي

وقال البرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يرحب بقرار رئيس مجلس النواب العراقي للحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه".وأمس السبت، قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تعليق جلسات البرلمان حتى اشعار آخر، فيما وجهة دعوة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، في طالب الكتل السياسية بعقد لقاء وطني عاجل؛ لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية.