الكاظمي يدعو إلى حقن الدماء وجمع القوى على طاولة حوار

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "الحكومة تعمل منذ سنتين في فلسفة خاصة لا تحب العنف ولا تتوجه إليه"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء يدعو إلى حقن الدماء وجمع القوى السياسية على طاولة حوار حقيقي".وأشار إلى "عمل الحكومة على حماية المواطنين والمؤسسات وعدم الانجرار إلى العنف على الإطلاق"، مؤكداً أن "الحكومة على استعداد لدعم الحوار الحقيقي والوقوف مع أبناء شعبنا في هذه الأيام العصيبة".في سياق آخر، لفت ناظم إلى أن "مجلس الوزراء استضاف نائب العمليات المشتركة لمناقشة الأوضاع على الحدود العراقية – التركية"، موضحاً أن "مجلس الوزراء قرر تمويل العمليات المشتركة لبناء مخافر على الحدود المشتركة بين البلدين".