اجتماع بارزاني وطالباني ينتهي بانفراجة في البيت الكردي

وذكر المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مسعود بارزاني اليوم الخميس، في مصيف صلاح الدين، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، بحضور كل من فؤاد حسين وقوباد طالباني".واضاف البيان، انه "جرى خلال الاجتماع، التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تقييم الوضع الراهن في العراق ومستجداته".وتابع، "من أجل إعادة ترتيب البيت الكوردي، تقرر: العمل على وحدة موقف القوى السياسية الكوردستانية حيال التحديات التي تواجه العراق وإقليم كوردستان، واستمرار عقد الاجتماعات بهذا الغرض".