جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة برلمانية تخص ثلاثة ملفات "هامة"

وجاء في بيان مشترك للنواب ورد لـ السومرية نيوز، "انقذوا شعب العراق"، داعين رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة لمناقشة الواقع الخدمي.وبحسب البيان: "نحن الموقعون ادناه من السيدات والسادة النواب نطالب بضرورة عقد جلسة لمناقشة واقع الكهرباء السيء بالعراق وشحة وملوحة مياه البصرة وتحويل مبالغ البترو دولار المخصصة لمحافظة البصرة لذلك نطالب رئاسة المجلس بضرورة عقد جلسة واستضافة الجهات المعنية :١_ ليلى مهدي التميمي٢_ انتصار الموسوي٣_ فيصل النائلي٤_ مهند الخزرجي٥ _ حيدر جثير٦_ موحان الساعدي٧_ سردي المحياوي٨_ على الفياض٩ _ باقر الساعدي١٠ _ محمد الشمري١١ _ محمد الصيهود١٢ _ زينب الخزرجي١٣ _ احمد الكناني١٤ _ محمد الزيادي١٥ _ احمد الفواز١٦ _ علي الموسوي١٧ _ علاء سكر١٨ _ محمود السلامي١٩ _ داخل راضي٢٠ _ ثائر السعدي٢١- انتصار الغريباوي٢٢ _ ياسر المالكي٢٣ _ محمد الرميثي٢٤ _ ثامر ذيبان الحمداني٢٥ _ ارشد الصالحي٢٦ _ ياسر الحسيني٢٧ _ ثائر كتاب٢٨ _ عريب عسكر٢٩ _ فراس المسلماوي٣٠ _ عارف الحمامي٣١ _ احمد عبد الله موسى٣٢-ثناء فرج عثمان٣٣-جاسم العلوي34- سهام الموسوي٣٥_منصور المرعيد٣٦_جواد البولاني٣٧_جاسم الموسوي٣٨_احمد صلال٣٩_اسعد البزوني٤٠_,احمد الموسوي٤١_كاظم الفياض٤٢_مديحة الموسوي٤٣_ضحى القصير٤٤_بهاء النوري٤٥_ عقيل الفتلاوي٤٦ _حسين البطاط٤٧_د.حنان الفتلاوي٤٨_حسين هاشم العامري٤٩_ وعد قدو٥٠_منتهى عبد الوهاب٥١ _ عطوان العطواني٥٢ _ علاء الناشي٥٣_ خديجه وادي الجابري٥٤_هيفاء الجابري٥٥_هدى السعيدي٥٧_محمد نوري العبد ربه٥٨_محسن نايف السعيدي٥٩_بريار رشيد٦٠_دعاء العقابي٦١_فاطمة الحاوي62-عبدالامير المياحي٦٣_سوران عمر٦٤_عاليه نصيف٦٥-علي غركان الدلفي٦٦_جواد الغزالي٦٧_علي حاتم المكصوصي٦٨-نيسان الزاير٦٩_محمود القيسي٧٠_علي شداد فارس٧١_زهرة البجاري٧٢_حسين مردان٧٣_حسن وريوش٧٤_احمد عبد الله الجبوري٧٥_منصور المرعيد٧٦_سهيلة نجم عبد الله٧٧_وفاء حسين سلمان٧٨_فالح الخزعلي٧٩ ساره الصالحي٨٠ انتصار المالكي٨١ اسوان الكلداني٨٢ بيداء خضر٨٣دريد جميل٨٤ إيفان جبرو٨٥ مصطفى سند٨٦ هيثم الزركاني٨٧ ضرغام المالكي٨٨ دنيا عبد الجبار٨٩_منى محمد السبيل٩٠ عدي عواد٩١ رفيق الصالحي٩٢ اسامه البدري٩٣_زينب الجزائري٩٤. نايف خلف سيدو /كوتا الايزيدية٩٥_يوسف النوفلي٩٦_فاطمة المحمداوية٩٧_عدنان الجابري٩٨مرتضى علي محمود٩٩فاطمة حسين مغيتي١٠٠_علي تركي١٠٠_مهدية عبد الحسين١٠١- د.قحطان الموسوي١.٢_عبد الرحيم الشمري١.٣محمود المشهداني١٠٤طلال الزوبعي١٠٥مثنى السامرائي١.٦سعدية العقابي١.٧علاء الحيدري١٠٨ احمد طه الربيعي١٠٩ - هه ريم كمال خورشيد عثمان١١٠ - اسو فريدون علي امين١١١ - ايمان عبد الرزاق محمد عارف١١٢ - بدرية حسين عزيز داود حسن١١٣ - جرو حمه شريف عبد الله خوا١١٤ - رونزى زياد سيدو رشو١١٥ - سروه محمد رشيد١١٦ - سوزان منصور كرم١١٧ - صباح حبيب قادر١١٨ - غريب احمد مصطفى١١٩ - كاروان علي يارويس١٢٠ - كريم شكور محمد١٢١ - كوردو عمر عبد الله١٢٢ - كيلان قادر علي١٢٣ - نرمين معروف عفور١٢٤ - احلام رمضان فتاح١٢٥ - ديلان غفور صالح١٢٦ - احمد الاسدي١٢٧ - بريار رشيد شريف محمد