على حساب المال العام.. الكشف عن ايفادات "مخالفة" لوزير النقل (وثيقة)

وبحسب الوثيقة التي وردت للسومرية نيوز، فقد "أجرى (ناصر حسين بندر) 24 ايفاداً عندما كان مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني، خلال الفترة الممتدة بين 1/9/2011 لغاية 15/4/2013، حيث زار خلالها 18 دولة على حساب الموازنة العامة للعراق".وقال عدد من الخبراء بعد الاطلاع على هذه الوثيقة إن "عدد الـ 24 ايفاداً خلال هذه الفترة القصيرة هو عدداً مبالغ به (اي بمعدل ايفادين بالشهر الواحد وان الدوام الفعلي لبندر كان اسبوعين فيه بهذه الحالة) اضافة بأن هذا العدد يعد مثالاً على استغلال المنصب الحكومي من تحقيق منفعة شخصية على حساب المصلحة العامة والموازنة العامة للدولة".من جانب آخر، أكد الخبراء أن "أمر ايفادات وزير النقل الحالي يثير الشكوك حول جدوى هذه الايفادات وما هي مردودها على قطاع الطيران المدني؟ وما هي مكاسبها للدولة العراقية من باب اوسع، ام ان هذه الايفادات كانت مجرد سفرات ترفيهية "للسيد ناصر" على حساب المال العام؟".وأوضحوا، أن "بعض الجهات التي وجهت دعوات لوزير النقل الحالي للزيارة، قامت بدفع جميع مصاريف الايفاد، لكنه (الوزير) قدم فواتير السفر والسكن إلى منشأة الطيران المدني لإسترجاع المبالغ لحسابه الخاص".ويواجه وزير النقل الحالي ناصر حسين بندر، تهم متعلقة بالشهادة التي منحها لنفسه خلال عام 2013 عندما كان يشغل وظيفة مدير عام سلطة الطيران المدني في ذلك الوقت، وبحسب بعض الحقوقيين فان هذا الفعل يرتقي ليكون "جريمة للتزوير الذي يعاقب عليه قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واعتبره جريمة مخلة بالشرف".