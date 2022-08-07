الحكيم خلال استقباله الكاظمي: ضرورة اصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد

وقال المكتب الاعلامي للحكيم، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم استقبال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم، والتداول في تطورات المشهد السياسي والإجتماعي والخدمي".



واضاف: "بيّنا أهمية إبعاد مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة عن اختلافات القوى السياسية، مجددا اﻹشارة إلى "ضرورة استثمار الوفرة المالية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط في تحسين الواقع الإقتصادي والإجتماعي وتنويع مصادر الدخل".



وبين البيان، أن "الوفرة المالية حدث عرضي لابد من استثماره في إحياء المشاريع التي تنهي حالة الدولة الريعية"، مشددا على "الاهتمام بقطاع الكهرباء والعمل على إدامتها كي لا تتكرر حالات الإنطفاء التام في بعض المحافظاتت".



وأكد الحكيم: "أهمية إصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد، وضرورة استخدام الطرق القانونية والدستور واعتماد مبدأ التشاور بين الجميع ليحظى الإصلاح بدعم شعبي ومجتمعي من كل الأطياف".



ودعا رئيس تيار الحكمة، الحكومة والأجهزة الأمنية إلى "استمرار العمليات العسكرية والأمنية لضرب الإرهاب في معاقله"، مشددا "على ضرورة إدامة العلاقات مع دول الجوار والعالم من ثابت المصلحة الوطنية والسيادة العراقية".

