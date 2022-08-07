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"شهادة البندر".. التعليم ترد على طلب النقل: مهنية وليست أكاديمية

سياسة

2022-08-07 | 15:45
Alsumaria Tv
"شهادة البندر".. التعليم ترد على طلب النقل: مهنية وليست أكاديمية
2,091 مشاهدة

السومرية نيوز: خاص
كشفت مصادر خاصة، عن قيام وزارة النقل بمخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن معادلة الشهادة المهنية التي يحملها وزير النقل ناصر البندر بشهادة البكالوريوس.

وبحسب المصادر التي أكدت لـ السومرية نيوز، فإن "وزارة التعليم العالي قد ردت رسمياً على طلب وزارة النقل بأن شهادة وزير النقل هي شهادة مهنية وليست أكاديمية ولم يتم معادلتها بشهادة البكالوريوس".
 
وأشارت المصادر الى أن "رد وزارة التعليم العالي هو الفيصل في هذا الموضوع وأن وزير النقل ناصر البندر لا يحمل شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها".
 
وسبق للمحكمة الاتحادية أن أبطلت قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠ والمنشور في الوقائع العراقية والذي كان ينص على منح وزارة التعليم العالي صلاحية معادلة شهادات البكالوريوس الى بعض الوزارات واعتبرته باطلاً مع آثاره وحصرت معادلة الشهادات الأكاديمية (بكالوريوس والماجستير والدكتوراه) بوزارة التعليم العالي حصراً.
 
وبدأت اليوم الأحد (7 آب 2022) المرافعات في الدعوى المقامة من قبل احد المدراء العامين في وزارة النقل للطعن بعدم دستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الأعمال ناصر حسين بندر لكونه غير حاصل على شهادة جامعية او ما يعادلها وحسب ما تشترطه المادة ٧٧ / ثانيا من الدستور، مع المطالبة لإبطال وإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا القرار".
 
وبحسب معلومات عبر مراقبين، فأن "وزير النقل وعندما كان يشغل منصب مدير عام في المنشأة العامة للطيران المدني قد منح نفسه شهادة بكالوريوس (علوم طيران) بشكل مخالف لتعليمات أسس تعادل الشهادات العربية والأجنبية رقم ٥ لسنة ١٩٧٦ مستغلاً وظيفته التي كان يشغلها في ذلك، وبعد ورود عدة شكاوى إلى مكتب المفتش العام الذي شكل لجنة تحقيقية على اثر ذلك وتم إلغاء هذه الشهادة لمخالفتها القانون والتعليمات".
 
يشار الى أن وثيقة صادرة عن وزارة النقل أظهرت، سعي الوزير ناصر حسين بندر الى إلغاء توصيات اللجنة التحقيقية في مكتب المفتش العام للوزارة والمشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم (٤٠٣٦/ ٦٤٧) في ٥ / ٩ / ٢٠١٦ والتي أوصت في حينها بإلغاء معادلة شهادة البندر التي منحها لنفسه عندما ك‍ان يشغل منصب مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني وعضو لجنة معادلة الشهادات.

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