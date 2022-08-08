الاعرجي والسفير البريطاني يبحثان سبل جمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل، بمكتبه اليوم، السفير البريطاني في بغداد مارك براسيون ريتشاردسون"، مبينا انه "تم بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وتعزيز العلاقات بين بغداد والمملكة المتحدة، وكذلك مواصلة الحرب على الإرهاب، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".واضاف ان "الجانبين ناقشا ايضا مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار، وإيجاد مخرج للانسداد السياسي وتحقيق الإجماع الوطني، ودعم العملية الديمقراطية، تحت مظلة الدستور والقوانين النافذة".واشار المكتب الاعلامي الى ان "الأعرجي أكد للسفير البريطاني، "لدينا ثقة كبيرة بحكمة القيادات السياسية ورغبتها بالتفاهم والانسجام، للخروج بحلول عملية ترضي جميع الأطراف وتخدم الشعب والدولة".